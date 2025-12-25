Ярослав Глазов: Дагестан не прекратит гуманитарную помощь после атаки на конвой

Министр здравоохранения Республики Дагестан Ярослав Глазов прокомментировал нападение на гуманитарный конвой, направлявшийся в приграничные территории из региона. Об этом сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярослав Глазов Фото: Ярослав Глазов

«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким земляков, с риском для собственной жизни спешивших на помощь людям. Здоровья раненым, сил и терпения семьям»,— заявил Ярослав Глазов.

Министр отметил отсутствие гуманизма в действиях нападавших. Он сослался на позицию главы Республики Дагестан Сергея Меликова о необходимости тщательного согласования благотворительных акций с мерами безопасности граждан.

По словам министра, медицинские организации за последние годы отправили множество эшелонов гуманитарной помощи. Он заверил, что эта деятельность будет продолжена.

Гуманитарный конвой, следовавший из Дагестана, подвергся обстрелу на приграничной территории. В результате атаки погибли заместитель главы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации «Самооборона». Еще одного сопровождающего с ранениями доставили в больницу.

Тат Гаспарян