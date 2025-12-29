Заклинатели индекса

Заведующий отделом финансов Дмитрий Ладыгин

Уползающий год Зеленой Змеи не подвел робкие ожидания (см. “Ъ” от 27 декабря 2024 года). Укрощение своенравной рептилии потребовало высокого искусства индийских факиров. Но местным исполнителям это удалось лишь отчасти.

В самый канун этого года Банк России сделал приятный сюрприз участникам фондового рынка, не став поднимать ключевую ставку до нового рекорда.

Однако политика финансового регулятора оставалась жесткой — как в отношении ставки, так и в отношении поднадзорных организаций, что слабо способствовало оживлению фондового рынка.

Поэтому в первой половине года его участники больше ориентировались на политические факторы. И на многих инвесторов заявления политиков, особенно заграничных президентов, действовали как звуки флейты-пунги индийских факиров на очковую кобру. Первые сообщения о телефонных разговорах президентов России и США взметнули индекс Московской биржи выше невиданного много месяцев уровня 3300 пунктов. Но с каждым новым телефонным звонком реакция инвесторов ослабевала, даже долгожданная встреча на Аляске подняла индекс лишь до 3000 пунктов. Но как только завораживающая музыка прекращалась, индекс откатывался и начинал «пресмыкаться» вблизи локальных минимумов — ожидания так и не превращались в реальность.

На протяжении всего года к «флейте» прикладывались чиновники финансового блока и сотрудники ЦБ. Однако, несмотря на все попытки извлечь что-то индексоподъемное — в виде стимулов для компаний, выходящих на IPO, поощрений долгосрочных сбережений или обозначения перспектив снижения ключевой ставки,— заметно оживить фондовый рынок не получалось. В ноябре даже удалось провести первое за много лет IPO госкомпании, почти на 32 млрд руб. Но ожидаемого прорыва не случилось.

Впрочем, миграция накопленных сбережений под финал года стало заметней. Банк России констатировал по итогам ноября сокращение средств населения на банковских счетах (на символические 0,04%). Но это произошло впервые за четыре года. И даже не в январе, когда граждане больше тратят, а в период акционных предновогодних предложений банков. Конечно, далеко не все эти деньги пошли на покупку акций, облигаций или паевых фондов. Тем не менее индекс Московской биржи заметно окреп и имеет все шансы закрыть год выше уровня 2700 пунктов.

А если повезет и часть трейдеров не будет посвящать себя подготовке к новогоднему застолью, то индекс даже может выйти в плюс.

А вот во что превратится Красная Лошадь — понесет ли Русь-тройку галопом к новым вершинам или будет плестись «рысью как-нибудь», зависит не только от кнута регулятора. Здесь обязательно потребуется не один мешок овса (в виде новых льгот по инвестициям), гора сочных яблок (в виде акций недооцененных госкомпаний) и ароматный хлеб с солью (в виде свободы обращения с криптовалютами).

