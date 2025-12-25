Росздравнадзор прокомментировал данные о нехватке нейролептика «Сероквель»

В России на текущий момент есть почти 1 млн упаковок дженериков с действующим веществом кветиапин российского и иностранного производства. Так Росздравнадзор прокомментировал информацию о том, что в России возникли перебои с поставками наиболее популярного в стране оригинального нейролептика по объемам продаж «Сероквель».

По информации «Ъ», в крупных московских и региональных сетях, включая «Риглу», «Столички», «Неофарм», «Горздрав» и «36,6», в наличии остались только максимальные дозировки «Сероквеля» — 200 мг. Нехватка препарата связана с передачей прав на него от британско-шведской AstraZeneca к немецкой Cheplapharm, сообщили в «Фармагейте».

В России зарегистрированы 24 дженерика на основе кветиапина. «Они стабильно производятся и поставляются в лечебную и аптечную сеть»,— сказали в Росздравнадзоре (цитата по ТАСС).

Опрошенные «Ъ» врачи отмечают, что переход пациентов с «Сероквеля» на дженерик проходит гладко. Наиболее популярные дженерики с кветиапином — небрендированные препараты от «Озон Фармацевтики», «Северной звезды», KRKA и «Вертекса».

Подробнее — в материале «Ъ» «Нервное на грани срыва».