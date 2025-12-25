Нервное на грани срыва

Из российских аптек начал исчезать «Сероквель» — один из самых популярных оригинальных препаратов для терапии шизофрении, психозов, биполярного расстройства и других подобных заболеваний. Нехватка лекарства связана с передачей прав на него от британско-шведской AstraZeneca к немецкой Cheplapharm, начатой еще в 2019 году, а также переносом производства. Врачи отмечают, что сейчас у «Сероквеля» достаточно много дженериков и переход на них пациентов, принимавших до этого оригинальное средство, как правило, проходит безболезненно.

Как убедился “Ъ”, в большинстве крупных аптек в Москве и других российских городов, в том числе в «Ригле», «Столичках», «Неофарме», «Горздраве» и «36,6», исчез популярный нейролептик «Сероквель» в востребованных дозировках 25 мг и 100 мг. Невозможно заказать лекарство и через крупные интернет-аптеки — например, «Еаптеку» и «Здравсити». У перечисленных фармритейлеров препарат еще есть в наличии в регионах, в столице он остался в некоторых точках в самой большой дозировке — 200 мг.

«Сероквель» — рецептурный препарат для терапии таких заболеваний, как шизофрения, психозы, биполярное аффективное расстройство, тревожные расстройства. В России входит в перечень жизненно важных лекарств.

«Сероквель» на основе квентиапина вывела на рынок в 1997 году британско-шведская AstraZeneca. В 2012 году патент на него истек, в 2019 году компания передала права на это средство в Европе, включая Россию, немецкой Cheplapharm Arzneimittel. Однако в РФ регистрационные удостоверения на это лекарство немецкой стороне перешли летом 2025 года, пояснили “Ъ” в AstraZeneca. В Cheplapharm на запрос “Ъ” не ответили.

Перерыв в поставках «Сероквеля» в Россию связан с переносом производства лекарства, сообщила “Ъ” Анна Яворская, директор по регуляторным вопросам ООО «Фармагейт» (эта компания уполномочена производителем принимать претензии по этому препарату). Согласно госреестру лекарственных средств, сейчас фармсубстанция для «Сероквеля» производится в Бельгии, готовая лекарственная форма — на площадке AstraZeneca в Китае, а упаковка — в Великобритании.

«Процесс переноса производства препарата из одной страны в другую не быстрый, может длиться более года»,— поясняет Анна Яворская. Она уточнила, что Cheplapharm направила письмо в Росздравнадзор о причинах дефектуры препарата в российской рознице.

В январе—ноябре 2025 года объем продаж всех нейролептиков в фармрознице составил 10,9 млн упаковок на общую сумму 7,1 млрд руб., подсчитали в DSM Group.

Это на 19,5% и на 12,9% больше год к году. Продажи препаратов на основе квентиапина растут быстрее рынка: в деньгах они увеличились на 25,4%, до 1,5 млрд руб., а в упаковках — на 25,5%, до 1,9 млн. Это может быть связано с тем, что показания, по которым его прописывают, шире, чем у других нейролептиков. По словам главврача клиники «Роса» Вячеслава Филашихина, квентиапин считается действенным при психосоматических заболеваниях, тревожных расстройствах, реактивных, неврозоподобных и психопатоподобных состояниях, последствиях стрессов. Иногда его назначают даже при проблемах со сном.

Наиболее популярные лекарства с этим действующим веществом — небрендированные дженерики от «Озон Фармацевтики», «Северной звезды», KRKA и «Вертекса». По итогам 11 месяцев они формируют 53,9% продаж, или 824,2 млн руб. (см. таблицу). Продажи оригинального «Сероквеля» составили 502,9 млн руб. (32,9% рынка).

Топ-10 нейролептиков по объему продаж в аптеках в январе—ноябре 2025 года Выйти из полноэкранного режима Бренд Производитель Объем продаж (млн руб.) Изменение год к году (%) «Сероквель» AstraZeneca 502,87 17 «Кветиапин» «Озон Фармацевтика» 307,55 54,9 «Кветиапин» «Северная звезда» 227,91 23,6 «Квентиакс» KRKA 154,45 7,7 «Кветиапин» «Вертекс» 149,7 15,8 «Кветиапин» «Канонфарма продакшн» 70,23 8,6 «Кветиапин» ФГУП МЭЗ 41,6 26 «Кветиапин» «Алвилс» 27,21 3993,2 «Сервитель» MS Pharma 22,89 69,7 «Кетилепт» Servier 19,67 -3,6 Открыть в новом окне Источник: DSM Group.

Обычно переход пациентов с «Сероквеля» на дженерик проходит гладко, отмечают опрошенные “Ъ” врачи. Хотя дженерики содержат то же действующее вещество, что и оригинальное средство, вспомогательные компоненты могут отличаться, что влияет на действие препарата, поясняет психиатр, преподаватель «Психодемии» Георгий Панов.

Виктория Колганова