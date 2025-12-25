На Дону средняя цена на вторичную недвижимость осталась стабильной в конце года

Медианная стоимость вторичной недвижимости Ростова-на-Дону продемонстрировала стабильность в конце года. В декабре средняя цена квадратного метра и полная стоимость вторичной недвижимости выросли на 0,1% и 0,4% по отношению к ноябрю. Об этом сообщает пресс-служба «Яндекс. Недвижимость».

Аналитики отмечают, что в конце года медианная стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости Ростова составила 126 тыс. руб. По сравнению с ноябрем цена практически не изменилась (+0,1%). В годовом выражении средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,3%, что ниже среднего показателя по всем городам-миллионникам.

Средняя стоимость вторичного жилья в донской столице достигла 6 млн руб. Этот показатель остался неизменным по сравнению с ноябрем, увеличившись лишь на 0,4%. В годовом выражении средняя цена выросла на 9%.

В Ростове, как и в других крупных городах, предложение вторичной недвижимости уменьшилось. По сравнению с ноябрем снижение составило 1,8%, а за год — 7,3%. Однако темпы сокращения предложения в городе были менее значительными по сравнению с другими миллионниками.

В декабре медианная площадь предлагаемых квартир увеличилась на 1% по сравнению с ноябрем и на 6% — по сравнению с предыдущим годом. Аналитики это связывают с тем, что с рынка ушли малогабаритные и бюджетные варианты, а на их место пришли более просторные и дорогие квартиры. В результате средняя площадь на конец декабря составила 48 кв. м.

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья в крупных городах с населением более 1 млн человек в декабре составила 149 тыс. руб. За месяц показатель вырос всего на 0,7%, если сравнивать с ноябрем.

Увеличение цены на недвижимость зафиксировано в семи из шестнадцати миллионников. Наибольший рост отмечен в Казани (+2%; 195 тыс. руб.), Нижнем Новгороде (+1,9%; 150 тыс. руб.), Москве (+1,8%; 411 тыс. руб.) и Самаре (+1,3%; 122 тыс. руб.).

В Санкт-Петербурге, Уфе и Перми изменение цен составило менее 1%. В девяти городах медианная стоимость квадратного метра осталась на прежнем уровне, увеличившись не более чем на половину процента. Единственный город, где наблюдалось небольшое снижение цен, — Воронеж (-1,1%; 107 тыс. руб.)

Наталья Белоштейн