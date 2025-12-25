«Неужели война России и Украины наконец-то закончится?»

Президент Украины опубликовал предложения по урегулированию военного конфликта, которые, по некоторым данным, уже согласованы с США. Обозреватели оценивают этот план и пытаются понять его перспективы для завершения боевых действий.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Зеленский предлагает демилитаризованную зону на востоке Украины как путь к миру

Территориальный спор в Донбассе, где идут одни из самых ожесточенных боев, является одним из главных камней преткновения в последней версии плана по урегулированию конфликта, разработанного совместно с США. Киев опасается, что сдача укрепленных позиций в этом районе может облегчить России проведение дальнейших атак. Уже было предпринято несколько попыток выйти из тупика, но безрезультатно.

Россия хочет, чтобы Украина вывела войска с территорий Донецкой области в рамках соглашения о прекращении войны, но Киев ранее заявлял, что не имеет ни морального права, ни конституционных оснований для отказа от украинской территории. США стремятся к компромиссу в создании «свободной экономической зоны» в этом районе.

В этом плане содержится бомба для Путина!

Есть новые детали согласованного с США мирного плана между Россией и Украиной. Однако его выполнение, скорее всего, снова провалится из-за противодействия России. В 14-м пункте плана речь идет о, как признал Зеленский, «самой сложной проблеме», а именно о долгосрочном разделении украинских территорий, находящихся под контролем Украины и России,— и этот пункт содержит настоящую бомбу для Путина, которую он, скорее всего, не ожидал. Президент Украины требует, что если этот регион, как предлагают США, станет нейтральной «особой экономической зоной», то как украинские, так и российские войска должны отойти на 40 км. Иностранные войска вместо российского контроля и отход российской армии на 40 км? Этот пункт, скорее всего, вызовет в Москве эффект разорвавшейся бомбы! В целом, кажется, даже после месяцев переговоров «мирный план» администрации Трампа не может предложить общего знаменателя между россиянами и украинцами.

Новый мирный план Украины — что означает каждый из его пунктов

В рамках мирного плана из 20 пунктов, поддержанного США, Владимир Зеленский сделал предложение, которое из всех предыдущих оказалось ближе всего к уступкам территории. Это предложение — феникс, восставший из пепла более раннего предложения из 28 пунктов, согласованного посланником США Стивом Уиткоффом и представителем президента России Кириллом Дмитриевым и требовавшего, по сути, капитуляции Украины. Оно менее выгодно для Москвы, но все же требует компромиссов по территории и по вопросу крупнейшей в Европе АЭС.

Неужели война России и Украины наконец-то закончится?

Президент Украины Владимир Зеленский представил детали нового предложения, нацеленного на прекращение боев, идущих с февраля 2022 года, что стало значительным прорывом в переговорах о завершении российско-украинской войны. Зеленский заявил, что план был согласован переговорщиками из Киева и Вашингтона и передан Москве, чтобы она дала ответ. План будет дополнен двусторонними соглашениями между США и Украиной в том, что касается гарантий безопасности и послевоенного восстановления.

Подготовили Алена Миклашевская, Яна Рождественская, Евгений Хвостик