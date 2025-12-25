Площадь пожара в порту Темрюка после атаки БПЛА выросла вдвое

Площадь пожара в порту Темрюка, возникшего в результате ночной атаки беспилотников, увеличилась до 4 тыс. кв. м. Горят два резервуара с нефтепродуктами.

Для тушения огня прибыл пожарный поезд, пишет «Ъ — Кубань-Черноморье». К ликвидации возгорания привлечены 99 человек и 26 единиц техники.

Изначально площадь возгорания составляла 2 тыс. кв. м. Власти региона при этом отметили, что удалось предотвратить попадание нефтепродуктов в Темрюкский залив.