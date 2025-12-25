Новак заявил о готовности России к зеркальному ответу на изъятие активов

У российских властей есть утвержденный план действий на случай изъятия замороженных на Западе активов РФ, и при необходимости он будет приведен в действие. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сообщил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред правительства Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Зампред правительства Александр Новак

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«У нас уже принят соответствующий указ президента, позволяющий в случае принятия таких решений зеркально отвечать по изъятию активов – естественно, на основании решений суда», — сообщил господин Новак.

Вице-премьер напомнил, что президент России Владимир Путин назвал изъятие российских активов грабежом и подчеркивал, что ответ на подобные шаги будет жестким и зеркальным.