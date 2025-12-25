Новак допустил рост нефтедобычи в России на 2% в 2026 году

Добыча нефти в России по итогам 2025 года останется на уровне 2024-го и составит 516 млн т, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его оценкам, в следующем году показатель может вырасти на 2%, до 525 млн т, а в среднесрочной перспективе — до 540 млн т.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Становится все более сложно добывать нефть: мы выходим на трудноизвлекаемые запасы, в большей степени на арктический шельф. Это требует дополнительных затрат»,— сказал вице-премьер в интервью телеканалу «Россия-24». В этих условиях власти России планируют привлекать больше инвестиций в отрасль, добавил он.

По словам господина Новака, Россия ориентируется на стоимость нефти марки Brent в $69-70 в ближайшие годы. «То есть мы все-таки консервативно стараемся подходить к общей оценке параметров по цене на нефть»,— отметил вице-премьер.

