Со скважин снимают давление

После двух лет добровольных ограничений в рамках ОПЕК+ российская нефтедобыча восстанавливается. По итогам 2025 года аналитики прогнозируют уровень, близкий к прошлогоднему,— более 9,5 млн баррелей в сутки. Но из-за замедления спроса на мировом рынке и возможного падения цен на нефть потенциал роста добычи в 2026 году находится в зоне риска.

Добыча нефти в России по итогам 2025 года выйдет на уровень более 9,5 млн баррелей в сутки (б/с), что близко к прошлогоднему показателю, говорится в отчете аналитиков «Эйлер». По их оценкам, во втором полугодии показатель увеличится к первому на 5,3%, или на 322 тыс. б/с, за счет снятия добровольных ограничений в рамках ОПЕК+. Средний объем добычи в результате останется на прошлогоднем уровне. По данным Минэнерго, в 2024 году нефтедобыча снизилась на 3%, до 516,1 млн тонн. Экспорт сократился на 2%, до 239,8 млн тонн, первичная переработка — на 3%, до 266,8 млн тонн.

Минэкономики также прогнозирует нефтедобычу в 2025 году на уровне 516 млн тонн. Экспорт сырья, по оценкам министерства, по итогам года может составить 240,1 млн тонн. Вице-премьер Александр Новак в марте сообщал, что добыча нефти в РФ в 2025 году может составить 515–520 млн тонн.

За первые шесть месяцев текущего года, по данным ОПЕК, добыча нефти в РФ снизилась на 2% ко второму полугодию 2024 года. В докладе организации отмечается, что, несмотря на начатое в апреле снятие добровольных ограничений ОПЕК+, фактического прироста по итогам первого полугодия не произошло. Аналитики «Эйлер» связывают это с высокой базой второго полугодия 2024 года, когда РФ превысила квоту — суммарно на 296 тыс. б/с. В начале ноября ОПЕК+ согласовала увеличение квот в декабре на 137 тыс. б/с, повышений в первом квартале 2026 года не планируется.

Эксперт по энергетике Кирилл Родионов отмечает, что с декабря 2025 года квота РФ в рамках ОПЕК+ без учета компенсаций составит 9,574 млн б/с. Поэтому, продолжает он, прогнозируемый уровень добычи по итогам текущего года в 9,5 б/с выглядит реалистичным.

Высокие показатели добычи в 2025 году были достигнуты за счет оптимизации деятельности нефтекомпаний, рентабельности сервиса, а также концентрации на наиболее прибыльных проектах, говорит управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. По его оценке, более 80% прироста обеспечили действующие зрелые месторождения. Суммарный объем добычи, по оценке эксперта, в 2025 году может составить 510–515 млн тонн. Экспорт, добавляет он, останется на прошлогоднем уровне — около 240 млн тонн.

Стабилизация добычи в РФ обеспечивается сбалансированностью мирового рынка и благоприятными экономическими перспективами, говорит Максим Малков, партнер Kept, руководитель практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора. Но, указывает он, нефтедобывающие компании оптимизируют издержки, в том числе перенося ввод новых месторождений, поскольку повышение эффективности действующих проектов требует внедрения дополнительных технологий.

В 2025 году процесс переориентации экспортных потоков нефти и нефтепродуктов с Европы на Азию завершился, указывают в «Эйлер». С этим соглашается господин Касаткин, добавляя, что новая стратегическая задача — диверсификация сбыта, так как около 90% поставок сырья приходится на Китай и Индию, что несет риски. А укрепление позиций в Африке и Юго-Восточной Азии потребует значительных инвестиций в инфраструктуру, отмечает аналитик.

В 2026 году, по оценкам «Эйлер», при снятии всех добровольных ограничений ОПЕК+ добыча в РФ может достигнуть 9,7 млн б/с. Главными рисками аналитики называют резкое падение цен на нефть из-за замедления спроса и, как следствие, ограничение предложения со стороны ОПЕК+.

По мнению Кирилла Родионова, сдерживающим фактором для роста добычи в том числе становится специфика скважинного фонда: в отличие от стран Ближнего Востока, в РФ сравнительно низка доля фонтанных скважин, позволяющих в короткие сроки наращивать нефтедобычу. Максим Малков добавляет, что зачастую себестоимость дополнительного барреля нефти растет, вынуждая производителей фокусироваться на оптимизации затрат и рентабельности вместо наращивания объемов.

Потенциал прироста добычи в 2026 году Дмитрий Касаткин оценивает в 1 млн б/с, несмотря на сдерживающие факторы: ухудшение условий добычи, стоимость нефти, курс рубля, ставка ЦБ и дефицит на рынке труда. Конкурентоспособная себестоимость добычи остается ключевым преимуществом, позволяющим нивелировать эти ограничения, отмечает он. По прогнозам аналитика, в 2026 году российская нефть, вероятно, сохранит дисконт около $10 к Brent, цена Urals будет колебаться в диапазоне $55–65 за баррель.

Ольга Семеновых