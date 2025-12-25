«Башкиравтодор» хочет добиться банкротства «Киви»

Крупнейший дорожно-строительный подрядчик Башкирии АО «Башкиравтодор» (в процедуре наблюдения, принадлежит республике) собирается обратиться в арбитражный суд Башкирии с заявлением о признании несостоятельным ООО «Киви», одного из своих поставщиков спецтехники. Информация о намерениях государственной компании опубликована на Федресурсе.

По сведениям заявителя, у «Киви» имеются признаки банкротства, говорится в публикации.

«Башкиравтодор» и «Киви» связывают длительные разбирательства, в том числе уголовного характера. В сентябре Кировский райсуд Уфы признал гендиректора «Башкиравтодора» Ильдара Юланова, основателя «Киви» Ирека Шарипова и главного инженера фирмы «Баштранслогистик» (по версии следствия, аффилированной с «Киви») Рината Мардисламова виновными в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере. Им вменяется хищение 152,8 млн руб. при реконструкции дорог: следствие считает, что топ-менеджеры компаний представили подложные документы о том, что «Киви» поставило главному дорожно-строительному подрядчику Башкирии технику, хотя на самом деле услуги якобы не оказывались. Обвиняемые получили от четырех до 15,5 лет колонии.

Кроме того, арбитражный суд Башкирии взыскал с «Киви» в пользу «Башкиравтодора» более 39 млн руб. долга за заправку арендованной техники.

