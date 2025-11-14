«Башкиравтодор» взыскал с «Киви» 39 млн рублей за заправку техники

Арбитражный суд Башкирии удовлетворил требования крупнейшего дорожно-строительного подрядчика региона АО «Башкиравтодор» и взыскал в его пользу около 39,4 млн руб. с ООО «Киви». В сумму вошла задолженность за заправку техники «Киви» топливом летом-осенью 2023 года.

Из судебного акта следует, что в апреле 2023 года стороны заключили два договора, по которому «Башкиравтодор» арендовал у «Киви» грузовики, дорожно-строительную технику и экскаватор. Договоры содержали условия, по которым заказчик мог заправлять нанимаемую технику с последующим возмещением стоимости горюче-смазочных материалов.

Однако, заправив машины почти на 24 млн руб., компенсации «Башкиравтодор» не дождался. Суд согласился с доводами компании. К сумме долга добавлены пени и неустойка.

ООО «Киви» зарегистрировано в Уфе, было подрядчиком «Башкиравтодора» при строительстве трассы Бирск — Тастуба — Сатка и уфимской улицы Пугачева. Отношения сторон привели к уголовному делу, его фигурантами стали гендиректор «Башкиравтодора» Ильдар Юланов и топ-менеджеры «Киви» — владелец Ирек Шарипов, его заместитель Ришат Самматов (пошел на сотрудничество со следствием), главный инженер «Баштранслогистик» (по версии следствия, входит в группу «Киви») Ринат Мардисламов. В сентябре Кировский райсуд приговорил троих из них к реальным срокам.

Идэль Гумеров