Бастрыкин хочет знать, почему водитель высадил ребенка из автобуса в Рыбинске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации об отказе водителя автобуса в перевозке ребенка, не оплатившего проезд, в Рыбинске. О поручении господина Бастрыкина сообщили в информационном центре ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По информации из соцсетей и СМИ, 21 декабря малолетнему мальчику не хватило денег для оплаты проезда. Он сообщил водителю автобуса, что ждет перевод средств от мамы. Однако водитель, по словам очевидцев, «практически криком заявил, что это не его проблемы» и открыл двери для выхода ребенка из транспорта.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении»,— сообщили в центре.

Ранее СМИ сообщали, что перевозчик привлек водителя к дисциплинарной ответственности.