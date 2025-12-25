Российская армия взяла под контроль Свято-Покровское в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Южная» заняли населенный пункт Свято-Покровское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в пресс-релизе Минобороны РФ.

На прошлой неделе министерство отчитывалось об установлении контроля над населенным пунктом Светлое в ДНР.

11 декабря российские войска взяли под контроль город Северск в ДНР. Взятие Северска создает условия для дальнейшего наступления на Славянск и в целом на Славянско-Краматорскую агломерацию. Президент Владимир Путин после этого заявил, что стратегическая инициатива полностью находится в руках российской армии. По его словам, с начала года российские вооруженные силы взяли свыше 300 населенных пунктов.

