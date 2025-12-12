Северское сияние

Российские войска взяли под полный контроль город Северск в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом военные доложили 11 декабря президенту Владимиру Путину в ходе совещания по видео-конференц-связи. Взятие Северска создает условия для дальнейшего наступления на Славянск и в целом на Славянско-Краматорскую агломерацию. Господин Путин, заслушав доклады, констатировал, что стратегическая инициатива полностью находится в руках российской армии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

О взятии Северска верховному главнокомандующему доложил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов. Он также сообщил о продолжении «активных действий по овладению крупным железнодорожным узлом и логистическим центром Красный Лиман» и о том, что штурмовые подразделения Южной группировки войск взяли под контроль 45% зданий в Константиновке (ДНР).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Северск стал ключевой целью наступления 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск. Особо отличились 6-я и 123-я мотострелковые бригады, которые обеспечили фланговый охват и блокировку ключевых объектов. Стратегическое значение этой операции заключается в ликвидации отдельного северского и образовании единого славянского направлений. Северск был ключевым узлом обороны украинской армии, прикрывавшим подступы к Славянско-Краматорской агломерации с севера — вплоть до административных границ ДНР. Теперь российские части могут также развивать наступление в этом направлении со стороны Красного Лимана, Часова Яра, Константиновки и Добропольского выступа к северу от Красноармейска (см. карту).

Как указывали военачальники в ходе доклада президенту, успех операции в Северске достигнут благодаря детальной координации и комбинированным действиям: мотострелковые бригады блокировали ключевые объекты, включая промышленные зоны, железнодорожную станцию и стратегические кварталы, одновременно контролируя подступы и перекрывая логистические маршруты противника. Завершение зачистки и стабилизация городской инфраструктуры создают условия для развертывания новых наступательных действий и укрепления позиций на соседних направлениях.

Заметное продвижение российских войск на этом направлении началось с конца сентября, когда соединения группировки «Юг» начали активные действия на северо-востоке ДНР, захватывая опорные высоты и блокируя подступы к Северску. В октябре подразделения закреплялись на ключевых рубежах, в ноябре фиксировались локальные прорывы обороны и постепенные маневры по оперативному окружению города. В разные дни наблюдались продвижения, сменяющиеся позиционными боями, привлечением штурмовых групп и применением тактики инфильтрации — характерной для тяжелых городских столкновений поздней осени.

Российские медиа уже в начале декабря сообщали о контроле над большинством территории Северска, проникновении штурмовых групп в центральные кварталы города и зачистке объектов инфраструктуры. При этом украинская сторона информировала о «напряженной обстановке на окраинах, отражении атак малых штурмовых групп и продолжении боев» вблизи покинутых ими позиций.

Генерал Герасимов доложил Владимиру Путину и о продвижении на других направлениях: в частности, продолжаются уличные столкновения в Гуляйполе (Запорожская область), а в Днепропетровской и Харьковской областях войска расширяют «санитарную зону» в приграничных районах. Российское командование подчеркнуло, что эти зоны безопасности необходимы для защиты тылов, снижения угроз артиллерийских ударов и обеспечения эвакуации гражданских лиц. Параллельно планируется восстановление ключевых участков транспортной инфраструктуры: расчистка и разминирование дорог, восстановление линий связи, переброска резервов и снабжение подразделений, закрепившихся в городской черте. Эта работа рассматривается как подготовка к дальнейшему продвижению в направлении Славянска и укреплению оборонительных рубежей, а также как элемент обеспечения устойчивости контроля над занятой территорией.

Как отмечает военный аналитик и сооснователь проекта «Ватфор» Сергей Полетаев, Северск был занят российскими войсками менее чем за месяц, что по меркам СВО считается быстрым результатом. По его оценке, контроль над ключевыми дорогами к концу ноября сделал исход боев предрешенным, и украинские силы, вероятно, приняли решение своевременно оставить город, чтобы избежать серьезных потерь. Теперь стратегическая интрига сосредоточена на определении нового рубежа обороны ВСУ, полагает эксперт: если российские части смогут форсировать Северский Донец и закрепиться на возвышенности, то украинские военные будут вынуждены отойти с существующих позиций ближе к Славянску. Кстати, именно форсирование этой реки у железнодорожного моста в самом Северске в конечном итоге и стало решающим фактором в боях за город, добавляет господин Полетаев.

Дмитрий Сотак