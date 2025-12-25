Жительницу Люберец приговорили к 15 годам по делу о госизмене

2-ой Западный окружной военный приговорил зооактивистку и бывшую сотрудницу «Ростелекома» 43-летнюю Евгению Конфоркину к 15 годам по уголовному делу о госизмене и участии в террористической организации. Также ей назначили штраф 300 тыс. руб. От этом сообщает корреспондент «Ъ» из здания суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евгений Конфоркина

Фото: Страница Евгении Конфоркиной во «ВКонтакте» Евгений Конфоркина

Фото: Страница Евгении Конфоркиной во «ВКонтакте»

В прениях гособвинение просило назначить Евгении Конфоркиной 18 лет колонии общего режима и штраф 300 тыс руб.

По версии обвинения, она вступила в террористический и запрещенный в РФ «Легион Свобода России» и по заданию куратора из этой организации производила фотосъемку Национального центра вертолетостроения имени Миля и Комова и других объектов.

Конфоркина признала фактические обстоятельства дела, но не согласилась с квалификацией ее действий. Ее адвокат Алена Савельева заявила, что данные, которые Евгения Конфоркина передала на Украину, можно найти на Google или «Яндекс-картах» и никакой ценности они не представляют. Она отметила, что сведения, которые находятся в открытом доступе, не могут считаться секретными.

На момент заполнения подзащитной анкеты «легиона» (запрещена и объявлена террористической в РФ) организация еще не была признана террористической. О самой организации Евгения Конфоркина, по словам адвоката, по-настоящему ничего не знала и даже пыталась получить сведения от куратора, чем та занимается. По ее словам, она предполагала, что организация занимается гуманитарной помощью. А в последней переписке Евгения Конфоркина отказалась от выполнения задания, поэтому нельзя сказать, что ее деятельность была пресечена задержанием, как это указано в обвинительном заключении, отметила защитник. Также адвокат заявила, что следствие было проведено с многочисленными нарушениями УПК. «Мы считаем обвинение чрезмерным»,— резюмировала Алена Савельева.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Куратор заказал фотосессию».

Ефим Брянцев