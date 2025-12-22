Куратор заказал фотосессию

Военный суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела жительницы подмосковных Люберец зооактивистки Евгении Конфоркиной. По версии обвинения, она вступила в террористический и запрещенный в РФ «Легион Свобода России» и по заданию куратора из этой организации производила фотосъемку Национального центра вертолетостроения имени Миля и Комова и других объектов. Защита не согласна с квалификацией преступления.

Фото: Страница Евгении Конфоркиной во «ВКонтакте»

Фото: Страница Евгении Конфоркиной во «ВКонтакте»

2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела 41-летней Евгении Конфоркиной, ранее работавшей в «Ростелекоме», а также позиционировавшей себя как зооактивистка. Ей вменяют государственную измену (ст. 275 УК РФ) и участие в террористической организации (ст. 205.5 УК РФ). Прокуратура и защита просили закрыть процесс, адвокатам было отказано, ходатайство гособвинения было удовлетворено частично — без посторонних рассмотрели некоторые письменные доказательства.

Подсудимая была задержана в октябре 2024 года. По версии следствия, в январе 2023 года Евгения Конфоркина нашла в сети и заполнила анкету запрещенного в РФ террористического «Легиона Свобода России» и отправила ее по электронной почте, после чего с ней связались представители этой организации и предложили сотрудничество.

В сентябре 2023 года Евгения Конфоркина по заданию куратора сфотографировала и передала координаты Национального центра вертолетостроения имени Миля и Комова. Также в обвинительном заключении упоминается фотографирование некоего военкомата и других объектов.

Моментом вступления обвиняемой в террористическую организацию следствие посчитало видеообращение с обещанием участвовать в предлагаемых ей акциях, которое Евгения Конфоркина направила руководству «легиона». Сделать это ей посоветовал куратор, пообещав взамен переправить фигурантку в скором времени через границу на Украину. Он даже разрешил ей взять с собой собаку, о судьбе которой переживала Конфоркина, а также заверил, что на Украине женщина получит паспорт «свободной и демократической страны» и пенсию.

Евгения Конфоркина начала выполнять задания, однако ее переправку за границу куратор постоянно откладывал, давая ей все новые и новые поручения — фотографировать объекты и пытаться вербовать знакомых. В качестве вознаграждения она получила перевод в размере 2 тыс. руб., затем в виде закладки ей передали 5 тыс. руб., также пообещали $250, но вспомнить, получила она их или нет, подсудимая не смогла.

Конфоркина признала фактические обстоятельства дела, но не согласилась с квалификацией ее действий. Ее адвокат Алена Савельева заявила, что данные, которые Евгения Конфоркина передала на Украину, можно найти на Google или «Яндекс-картах» и никакой ценности они не представляют. Она отметила, что сведения, которые находятся в открытом доступе, не могут считаться секретными. На момент заполнения подзащитной анкеты «легиона» организация еще не была признана террористической. О самой организации Евгения Конфоркина, по словам адвоката, по-настоящему ничего не знала и даже пыталась получить сведения от куратора, чем та занимается. А в последней переписке Евгения Конфоркина отказалась от выполнения задания, поэтому нельзя сказать, что ее деятельность была пресечена задержанием, как это указано в обвинительном заключении, отметила защитник. Также адвокат заявила, что следствие было проведено с многочисленными нарушениями УПК. «Мы считаем обвинение чрезмерным»,— резюмировала Алена Савельева.

На заседании успели допросить свидетеля Дмитрия Кузьмина, знакомого с зооактивисткой Евгенией Конфоркиной по работе с лошадьми. Он не подтвердил данные им в ходе предварительного следствия показания о том, что подсудимая сообщала ему о своем участии в запрещенной организации. «Я помню, что она упоминала некий легион, но я считал, что это творческий коллектив»,— заявил свидетель.

Ефим Брянцев