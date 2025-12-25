На трассе Магнитогорск — Челябинск сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус, следовавший из Магнитогорска в Челябинск, сгорел на трассе. Шесть пассажиров и водитель успели выбраться из машины, сообщает противопожарная служба Челябинской области.

Происшествие случилось поздним вечером 24 декабря около села Степное в Пластовском округе. Загорелся моторный отсек и салон транспортного средства. В автобусе находились шестерых взрослых пассажиров. Водитель их эвакуировал и отправил по маршруту попутным автобусом. Транспортное средство полностью сгорело.

Виталина Ярховска