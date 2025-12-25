Жителей Москвы и области предупредили о снежном накате 26 декабря

В столичном регионе завтра ожидается налипание снега и образование наката на дорогах. Об этом сообщила в Telegram метеоролог Татьяна Позднякова.

Ожидается, что сегодня ночью снег местами усилится. Мокрый снег может налипнуть на провода и ветки деревьев, а на дорогах появится снежный накат. Температура прогнозируется на уровне –1... –3°С .

Днем 26 декабря интенсивность осадков уменьшится, но погода «сохранится сырой и ветреной», температура будет около нуля. «Серия атмосферных фронтов атлантического циклона готова наброситься на Подмосковье снегом и метелью... Накопленная за сутки сумма может достигать 25% от месячной нормы. Высота снега увеличится, и к Новому году она может достигнуть нормы, 13–14 см»,— добавила госпожа Позднякова.

В Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за ветра, снега и гололедицы. По прогнозу синоптиков, 25 декабря в столице будет –1... –3°С, облачно, местами небольшой снег, по области — от нуля до –5°С. Сегодня вечером синоптики прогнозируют метель в центральной России.