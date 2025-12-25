Синоптики прогнозируют метель в центральной России с вечера 25 декабря

С вечера 25 декабря в Московской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Брянской, Орловской, Белгородской и Липецкой областях ожидается метель и ветер до 18 м/с. Здесь действует желтый уровень погодной опасности. В некоторых регионах, в том числе в Подмосковье, предупреждение действует до вечера 26 декабря, следует из данных Гидрометцентра России.

В Москве температура воздуха 25 декабря составит от 0°C до –3°C. Около 17:00 мск начнется снегопад, ветер усилится до 13 м/с. К полуночи снежный покров вырастет с 2 см до 5 см, в некоторых районах Подмосковья — до 6-9 см, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Далее до конца декабря температура воздуха с каждым днем будет только понижаться, и с неба продолжит сыпать снег»,— написал господин Тишковец в Telegram-канале. В новогоднюю ночь ожидаются морозы от –10°C до –13°C. «Москва подойдет к 2026 году со снежным покровом до 10-15 см»,— добавил метеоролог. В первой декаде января сугробы в Москве вырастут до 18 см.