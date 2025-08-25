Горький привкус сладкой жизни

С сентября крупные производители кондитерских изделий, российские подразделения Mondelez International и Orion, готовятся поднять закупочные цены на 2,3–14,3%. С учетом прошлых повышений, за год сладости подорожали на 30–40%. Основная причина — рост стоимости какао-продуктов из-за мировой конъюнктуры и пошлин. Производители также столкнулись с увеличением цен на сухое молоко и другими издержками. Продажи шоколада в России уже сократились на 11%.

ООО «Мон'дэлис Русь» (российское юрлицо Mondelez International; бренды 7Days, Alpen Gold, Milka, Oreo и проч.) и ООО «Орион интернейшнл евро» (Orion; Choco Pie, Choco Boy и проч.) уведомили ритейлеров о повышении закупочных цен с 1 сентября, следует из писем компаний (есть у “Ъ”). Девять позиций продукции Orion вырастут на 5–7%. В случае с Mondelez коррекция составит 2,3–14,3%. Максимальный рост заложен для шоколада Alpen Gold нижнего ценового сегмента, стоимость круассанов 7Days поднимут на 9–12%, бисквитов «Медвежонок Барни» — на 9–9,9%.

Собеседник “Ъ” в одной из крупных сетей подтвердил получение обращений. Производители сладостей за 2025 год провели уже несколько раундов повышения цен: закупочная стоимость выросла в среднем на 30–40%, говорит он. В «Мон’дэлис Русь» “Ъ” пояснили, что кондитерская отрасль сталкивается с ростом себестоимости. Компания приняла меры, чтобы аккумулировать часть дополнительных издержек внутри, но вынуждена поэтапно корректировать отпускные цены. В «Орион интернейшнл евро» “Ъ” оперативно не ответили.

По данным Росстата, в июле в России средняя розничная стоимость шоколада составила 1,47 тыс. руб. за 1 кг, увеличившись год к году на 30,8%. Шоколадные конфеты с натуральными добавками подорожали на 12%, до 1,02 тыс. руб. за 1 кг, кексы — на 14,4%, до 456,4 руб. за 1 кг. Для печенья рост составил 10,6%, до 303 руб. за 1 кг.

В Минсельхозе “Ъ” пояснили, что в России представлена кондитерская продукция в разных ценовых категориях, доступная широкому кругу потребителей. На ее стоимость влияет ситуация с импортными ингредиентами, увеличение затрат на упаковку, логистических издержек и т. д., говорят в министерстве. Но, добавляют там, высокая конкуренция в сегменте сдерживает существенный рост цен.

Президент кондитерской фабрики «Победа» Виталий Муравьев говорит, что за последние 12 месяцев себестоимость производства шоколада выросла на 25%. Какао-порошок, по его словам, за год подорожал в два раза. Это связано как с дефицитом в мире какао-бобов из-за низких урожаев в Западной Африке в предшествующие годы, так и с ростом спроса на недорогие кондитерские продукты, где применяются шоколадные глазури. «В их составе какао-порошок и растительный жир, а не тертое какао и какао-масло, как в обычном шоколаде»,— говорит господин Муравьев. Эквиваленты какао-масла, по его словам, за год также подорожали на 31%.

С ростом цен на какао-продукты производители сталкиваются уже три года, напоминают в «Мон’дэлис Русь». Но в этом году к мировой конъюнктуре добавились внутренние факторы. С 1 мая в России начали действовать ввозные пошлины на какао-продукты в размере 3–5% от их стоимости. Мера давит на себестоимость производства, считают в компании. В своем письме ритейлерам «Мон’дэлис Русь» указывает также на увеличение стоимости растительных жиров на 18–22% с начала года и муки на 11%. Расходы на персонал увеличились на 8%.

Orion, согласно тексту письма, также столкнулся с подорожанием на 27% сухого молока. Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов говорит, что 25% предложения на российском рынке в этом сегменте формирует импорт. Ключевой поставщик — Белоруссия, где ценовой индикатив за год вырос на 31%. Российские производители, по словам эксперта, столкнулись с существенным ростом издержек. Например, молоко-сырье в первом полугодии подорожало на 28% год к году, отмечает господин Белов.

Orion в обращении к ритейлерам указывает на существенное увеличение для производителей кондитерских изделий стоимости патоки — на 45% год к году. Цены на этом рынке могут быть подвержены давлению из-за резкого сокращения в прошлом году урожая кукурузы (см. “Ъ” от 23 сентября 2024 года) и сахарной свеклы (см. “Ъ” от 1 августа). Хотя Росстат существенного роста цен не зафиксировал. В июне, по его данным, средняя стоимость крахмальной патоки в России составила 36,3 тыс. руб. за тонну, увеличившись на 7,6% год к году.

Рост цен сдерживает рост потребления в России сладостей. Согласно «Нильсен», натуральные розничные продажи кондитерских изделий за период с июля 2024 по июнь 2025 года выросли на 0,5% к предыдущим 12 месяцам. Рост показывают печенье, вафли в шоколаде, нешоколадные конфеты и проч. Продажи шоколадных плиток за 12 месяцев упали на 11,6%, развесные шоколадные конфеты потеряли 6,7%, а фигурный шоколад — 4%. В NTech говорят, что в период с декабря 2024 года по май 2025-го спрос на шоколад упал на 11% в натуральном выражении, хотя категория печенья прибавила 8%, а свежих пирожных — 14%. Интерес к мучным изделиям сократился на 1%.

Снижение продаж создает риски для розничного бизнеса. Ритейлеры сейчас нередко занимают жесткую переговорную позицию при обсуждении с производителями увеличения цен. Так, X5 в конце июля заявила о приостановке поставок продукции российской «дочки» Mars в сети «Пятерочка» и «Перекресток». Сторонам не удавалось договориться о стоимости продукции.

