Алмаз в форме елочного шара добыли в Архангельске

Фабрика «Севералмаз», которая входит в состав АЛРОСА (MOEX: ALRS), добыла два алмаза необычной формы. Один алмаз на 17 карат напоминает по форме елочный шар. Второй камень на 2,7 карата похож на щенка, сочли в АЛРОСЕ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «АЛРОСА» Фото: Пресс-служба «АЛРОСА»

Кристаллы добыты на месторождении имени М.В. Ломоносова в Архангельске, сообщила пресс-служба компании. «Наши алмазы имеют интересные морфологические особенности и выделяются среди других месторождений более округлыми формами», — отметил главный геолог «Севералмаза» Илья Зезин.

В 2024 году на месторождении имени М. В. Ломоносова был добыт алмаз в форме елки и драгоценный камень «Морошка» весом 38 карат. В 2022 году добыли кристалл в форме бабочки весом 40 карат.