КНДР показала свою строящуюся атомную подлодку

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил место строительства атомной подлодки, которая оснащена стратегическими управляемыми ракетами. Он призвал к дальнейшему укреплению «ядерного щита» республики и назвал это «долгом нынешнего поколения».

Ким Чен Ын осмотрел атомную подлодку водоизмещением 8,7 тыс. тонн. Он ознакомился с исследованием о новых «секретных подводных вооружениях», а также обозначил «стратегические планы, касающиеся реорганизации ВМС и создания новых подразделений», передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Северокорейский лидер отметил важность строительства стратегической ударной атомной подлодки для самообороны КНДР. Он считает, что планы Южной Кореи по разработке атомной подлодки совместно с США «еще больше усугубят нестабильность» на Корейском полуострове. «Мы рассматриваем это как акт агрессии, серьезно посягающий на морской суверенитет нашей страны, а также как угрозу безопасности, на которую необходимо ответить»,— подчеркнул Ким Чен Ын.

Лидер КНДР считает, что Пхеньян должен «дать врагам понять, что они непременно заплатят за посягательство на его стратегический суверенитет и безопасность», и что они столкнутся с беспощадными ответными ударами, если попытаются применить военный вариант». «Мы будем постоянно и многогранно укреплять ВМС и их стратегический состав, повышать темпы строительства разных надводных и подводных кораблей, увеличивать их масштаб, а также непрерывно комбинировать их с разными системами наступательных вооружений»,— заверил Ким Чен Ын.

В марте лидер КНДР посетил верфь, где официально объявил о необходимости строительства первой в стране атомной подлодки. Она входит в число передовых систем вооружения, которые Ким Чен Ын пообещал разработать наряду со спутниками-шпионами и твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами. По данным южнокорейского агентства «Рёнхап», Северная Корея располагает 150 ядерными боеголовками и может увеличить это число до более чем 400 к 2040 году.