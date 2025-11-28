Yonhap: КНДР к 2040 году нарастит количество ядерных боеголовок со 150 до 400

Северная Корея располагает 150 ядерными боеголовками и может увеличить это число до более чем 400 к 2040 году, поскольку стремится укрепить свой ядерный потенциал, подсчитал аналитик для агентства Yonhap. Возглавляющий исследовательский отдел по ядерной безопасности Корейского института оборонного анализа (KIDA) Ли Санг Кю озвучил прогноз после того, как КНДР пообещала усилить свои возможности по созданию ядерных материалов и объектов.

По оценкам господина Ли, КНДР уже обладает от 115 до 131 единицы уранового оружия и 15—19 плутониевыми бомбами. Общая цифра (150) в два-три раза превышает оценки западных исследовательских институтов, которые отводят Северной Корее около 50 боеголовок. Ссылаясь на возросшие возможности соседей по обогащению урана, аналитик предсказывает, что общее количество ядерного оружия у них может достичь 243 к 2030 году и 429 к 2040 году.

В марте Ким Чен Ын посетил верфь, где официально объявил о необходимости строительства первой в стране атомной подлодки. По оценкам представителя KIDA, только на разработку небольшого реактора потребуется не менее 10 лет. Вместе с тем существует возможность предоставления Россией технологической помощи, деталей и материалов для строительства в КНДР подводной лодки водоизмещением 5—6 тыс. т, считает представитель KIDA.

Атомная подлодка входит в число передовых систем вооружения, которые Ким Чен Ын пообещал разработать наряду со спутниками-шпионами и твердотопливными межконтинентальными баллистическими ракетами, напоминает агентство.

Эрнест Филипповский