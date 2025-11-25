Рестораны съезжают с Патриарших
Как самая знаменитая гастроулица столицы теряет свой статус
На Патриарших продолжают закрываться рестораны. На этой неделе о сворачивании проектов объявили заведения с похожими названиями Garda и Grassa. При этом последнее установило новый рекорд по продолжительности работы в районе — чуть больше года. Всего за последние два года в районе Патриарших прудов закрылось 15 мест. Половина заведений на самой знаменитой гастроулице прекращает работу менее чем через 12 месяцев после открытия, отмечали ранее аналитики Commonwealth Partnership.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Средний срок жизни ресторана на Патриарших прудах составляет всего три года. Причины не только в смене публики. Там не сходится математика, рассказал директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов: «Что касается проблем, то в первую очередь они экономические: аренда должна занимать от выручки максимум 15%. На Патриарших владельцы зданий претендуют на все 25-30%. Соответственно, возникает вопрос: за счет кого мы тогда экономим? За счет персонала, за счет себестоимости продуктов? Там можно выжить, если у тебя высокая оборачиваемость и утром, и вечером, и днем. Но не всем удается так сделать. Мне кажется, дело в том, что поглощение происходит за счет больших торговых компаний, которые там открывают бутики. То есть это уже превращается из ресторанной в какую-то магазинную улицу. К тому же мы знаем, что в основном-то приезжают туда люди, которые могут себе позволить небольшой средний чек. Сами москвичи находятся в совсем других местах: Большая Никитская, Покровка, Петровка, еще пару локаций. А туда приезжают люди из провинции, из регионов, которые не намерены тратить много денег. И рестораторам, получается, не совсем удобно зарабатывать во всех смыслах.
Вообще, честно говоря, зарабатывать интереснее не в Москве. Сейчас все основные открытия происходят в ОАЭ, в частности, в Дубае.
Туда инвесторы предпочитают вкладываться. Экономическая модель ресторанного бизнеса начинается от 60 посадочных мест. А на Патриках маленькие помещения. Они даже в обычных условиях не были бы рентабельными. А с теми арендными ставками, что там предлагаются, они нерентабельны изначально».
Еще один тренд — рестораны перемещаются в спальные районы, в которых выше проходимость и дешевле аренда. Развиваются и другие модные гастрономические кластеры, заметила лайфстайл-блогер Лиля Пономарева: «Патриаршие пруды в свое время были очень популярным местом, и туда начало стекаться огромное количество людей. Дело в том, что публика начала очень сильно размываться. То есть начала приезжать, скажем так, не совсем целевая аудитория для тех ресторанов, которые там работают. Из-за этого проходимость у них очень сильно упала. А вот те, на кого рассчитывали эти заведения и для кого открывались, наоборот, перестали посещать эти места, потому что ездить на Патрики стало несколько не комильфо. Поэтому средний чек упал, стало тяжеловато.
Большая Никитская улица сейчас несколько забирает лавры у Патриков.
Там стало открываться огромное количество очень популярных, красивых ресторанов, действительно модных, стильных заведений высочайшего уровня. Второй район, куда началась стекаться аудитория гедонистов и любителей ресторанов, это Хамовники. Они, конечно, всегда были классным местом, но сейчас, на мой взгляд, переживают прямо ренессанс. Кажется, что их ждет скачок популярности и новых открытий».
По подсчетам Commonwealth Partnership, скорость закрытия заведений на Патриарших прудах в этом году выросла на 1,5 п.п. по сравнению с 2023-м. Схожий темп ротации наблюдался лишь в пандемию COVID-19.