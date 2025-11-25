Рестораны съезжают с Патриарших

На Патриарших продолжают закрываться рестораны. На этой неделе о сворачивании проектов объявили заведения с похожими названиями Garda и Grassa. При этом последнее установило новый рекорд по продолжительности работы в районе — чуть больше года. Всего за последние два года в районе Патриарших прудов закрылось 15 мест. Половина заведений на самой знаменитой гастроулице прекращает работу менее чем через 12 месяцев после открытия, отмечали ранее аналитики Commonwealth Partnership.

Средний срок жизни ресторана на Патриарших прудах составляет всего три года. Причины не только в смене публики. Там не сходится математика, рассказал директор Академии ресторанного бизнеса Анатолий Одинцов: «Что касается проблем, то в первую очередь они экономические: аренда должна занимать от выручки максимум 15%. На Патриарших владельцы зданий претендуют на все 25-30%. Соответственно, возникает вопрос: за счет кого мы тогда экономим? За счет персонала, за счет себестоимости продуктов? Там можно выжить, если у тебя высокая оборачиваемость и утром, и вечером, и днем. Но не всем удается так сделать. Мне кажется, дело в том, что поглощение происходит за счет больших торговых компаний, которые там открывают бутики. То есть это уже превращается из ресторанной в какую-то магазинную улицу. К тому же мы знаем, что в основном-то приезжают туда люди, которые могут себе позволить небольшой средний чек. Сами москвичи находятся в совсем других местах: Большая Никитская, Покровка, Петровка, еще пару локаций. А туда приезжают люди из провинции, из регионов, которые не намерены тратить много денег. И рестораторам, получается, не совсем удобно зарабатывать во всех смыслах.

Вообще, честно говоря, зарабатывать интереснее не в Москве. Сейчас все основные открытия происходят в ОАЭ, в частности, в Дубае.

Туда инвесторы предпочитают вкладываться. Экономическая модель ресторанного бизнеса начинается от 60 посадочных мест. А на Патриках маленькие помещения. Они даже в обычных условиях не были бы рентабельными. А с теми арендными ставками, что там предлагаются, они нерентабельны изначально».

Еще один тренд — рестораны перемещаются в спальные районы, в которых выше проходимость и дешевле аренда. Развиваются и другие модные гастрономические кластеры, заметила лайфстайл-блогер Лиля Пономарева: «Патриаршие пруды в свое время были очень популярным местом, и туда начало стекаться огромное количество людей. Дело в том, что публика начала очень сильно размываться. То есть начала приезжать, скажем так, не совсем целевая аудитория для тех ресторанов, которые там работают. Из-за этого проходимость у них очень сильно упала. А вот те, на кого рассчитывали эти заведения и для кого открывались, наоборот, перестали посещать эти места, потому что ездить на Патрики стало несколько не комильфо. Поэтому средний чек упал, стало тяжеловато.

Большая Никитская улица сейчас несколько забирает лавры у Патриков.

Там стало открываться огромное количество очень популярных, красивых ресторанов, действительно модных, стильных заведений высочайшего уровня. Второй район, куда началась стекаться аудитория гедонистов и любителей ресторанов, это Хамовники. Они, конечно, всегда были классным местом, но сейчас, на мой взгляд, переживают прямо ренессанс. Кажется, что их ждет скачок популярности и новых открытий».

По подсчетам Commonwealth Partnership, скорость закрытия заведений на Патриарших прудах в этом году выросла на 1,5 п.п. по сравнению с 2023-м. Схожий темп ротации наблюдался лишь в пандемию COVID-19.

Екатерина Вихарева