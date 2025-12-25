Названа дата похорон основательницы РЕН ТВ Ирены Лесневской

Прощание с основательницей телеканала РЕН ТВ Иреной Лесневской пройдет 28 декабря на Востряковском кладбище в Москве. Церемония начнется в 13:00 мск. Об этом сообщил «РИА Новости» сын госпожи Лесневской Дмитрий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Основательница РЕН ТВ Ирена Лесневская

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Он уточнил, что мать умерла после продолжительной болезни.

Ирена Лесневская умерла в возрасте 83 лет. Она работала на Центральном телевидении СССР с 1960-х. В 1991 году учредила компанию REN-TV, через шесть лет — одноименный канал. Госпожа Лесневская руководила им до 2005 года.