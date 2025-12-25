Россиян стали реже отправлять в командировки из-за оптимизации бюджетов

Число перелетов деловых туристов по России сократилось в 2025 году на 8% по сравнению с 2024-м, следует из данных «Аэроклуба», с которыми ознакомился «Ъ». Спрос на зарубежные направления снизился до уровня 2023 года. По оценкам платформы «Ракета», общее количество командировок упало на 7% с начала года.

По мнению управляющего директора «Аэроклуба» Юлии Липатовой, компании стали тщательнее планировать командировки для оптимизации тревел-бюджетов. Длительность деловых поездок выросла на 19% год к году. В командировках по России представители бизнеса проводят в среднем пять дней.

Лидеры по числу командировок по стране — Москва (25% от всего числа авиабронирований) и Санкт-Петербург (9%). Главные направления зарубежных командировок — Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, ОАЭ, Белоруссия, Китай и Турция, отмечают в «Ракете».

Подробнее — в материале «Ъ» «Бизнес охладел к командировкам».