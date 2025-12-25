В Ярославле ввели в эксплуатацию школу на Московском проспекте

В Ярославле введена в эксплуатацию новая школа на 1100 мест на Московском проспекте. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что школа полностью соответствует современным требованиям. В здании размещены свыше 50 учебных кабинетов, IT-зоны, мастерские, библиотека с медиацентром, столовая, два спортивных зала и 25-метровый бассейн. Рядом со школой сделали футбольное поле, волейбольную и хоккейную площадки, полосу препятствий и тренажеры.

Образовательный процесс должен стартовать в январе 2026 года. «Ъ-Ярославль» со ссылкой на губернатора Михаила Евраева сообщал, что новая школа войдет в образовательный комплекс № 28, куда также входят школы № 66 и 35 имени Героя Советского Союза Н.А. Кривова, а также детские сады № 9, 157, 172 и 28.

Алла Чижова