Установлена личность мужчины, подорвавшего сотрудников ДПС в Москве

Следователи установили личность третьего погибшего при подрыве автомобиля ДПС на юге Москвы. По предварительным данным, этот человек устроил взрыв, при котором погибли двое сотрудников полиции.

«Личность установлена, это мужчина 2001 года рождения», — заявил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах.

По данным Следственного комитета, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой сотрудники ДПС заметили подозрительного гражданина возле служебного автомобиля. Когда они подошли ближе, взорвалась бомба. Все трое погибли на месте.

Mash сообщил, что подрывником был 24-летний выходец из Ивановской области Павел Голубенко. Канал утверждает, что он «фанател по видеоигре S.T.A.L.K.E.R.» и в соцсетях «был подписан на тематические каналы — милитари, аниме, психология и электроника».

Уголовное дело расследуется по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 221.1 УК).

Подробнее о случившемся — в материале «Ъ» «Мошенники сослужили СБУ».