Бастрыкин инициировал дело о ненадлежащем содержании школы под Новосибирском

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании детской спортивной школы в Колывани Новосибирской области. Об этом сообщил Telegram-канал СКР.

Как сообщали СМИ, в 2019 году в стенах здания 1963 года постройки появились трещины. Однако занятия в школе продолжались. В ноябре 2025 года строение было признано аварийным. 24 декабря в здании обрушились потолочные перекрытия, кровля и одна из стен.

Следственное управление СКР по Новосибирской области организовало проверку.

Как писал «Ъ-Сибирь», в городе Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания средней общеобразовательной школы №5. В момент обрушения в здании никого не было.

Михаил Кичанов