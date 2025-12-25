Бастрыкин инициировал дело о ненадлежащем содержании школы под Новосибирском
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по информации о ненадлежащем содержании детской спортивной школы в Колывани Новосибирской области. Об этом сообщил Telegram-канал СКР.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Как сообщали СМИ, в 2019 году в стенах здания 1963 года постройки появились трещины. Однако занятия в школе продолжались. В ноябре 2025 года строение было признано аварийным. 24 декабря в здании обрушились потолочные перекрытия, кровля и одна из стен.
Следственное управление СКР по Новосибирской области организовало проверку.
