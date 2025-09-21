В Новосибирской области произошло обрушение части здания школы

В городе Татарске Новосибирской области обрушилась часть здания средней общеобразовательной школы №5, сообщили в региональном МЧС.

По данным спасательного ведомства, чрезвычайное происшествие произошло около 10:40 по местному времени. По предварительной информации, в момент обрушения в здании никого не было. О пострадавших не сообщалось.

По факту происшествия СКР по Новосибирской области возбудил уголовное дело.«В общеобразовательном учреждении изъята вся необходимая документация. Будет устанавливаться, когда и кем производились ремонтные работы в учебном заведении»,— сообщили в правоохранительном ведомстве.

На место ЧП выехал и. о. Татарского межрайонного прокурора для координации действий спецслужб и правоохранительных органов, рассказали в надзорном ведомстве. Прокуратурой организована проверка.

Михаил Кичанов