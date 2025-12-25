Путин поздравил Мадуро с Рождеством и Новым годом

Глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто сообщил, что президент России Владимир Путин направил послание венесуэльскому президенту Николасу Мадуро. Господин Путин поздравил его с Рождеством и Новым годом.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Господин Хиль опубликовал в Telegram копию послания на испанском языке. В нем сказано, что 2025 год «был весьма успешным для российско-венесуэльских отношений». По мнению президента России, подписание двумя странами Договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве «создало условия для качественного и конструктивного расширения взаимодействия во всех областях».

«Я бы хотел еще раз подтвердить нашу непоколебимую солидарность с народом Венесуэлы, который сталкивается с беспрецедентным внешним давлением, а также готовность продолжать тесное сотрудничество по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки»,— написал президент России.

На этой неделе постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Москва решительно осуждает действия американских военных, которые захватили нефтяные танкеры и устроили морскую блокаду у берегов Венесуэлы. Он назвал такое поведение актом агрессии и указал на ответственность Вашингтона за катастрофические последствия для жителей страны. По данным Reuters, Белый дом приказал ВС США держать блокаду венесуэльской нефти.

