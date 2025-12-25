В Ярославле вторичное жилье подорожало на 5,9% за год

В Ярославле стоимость вторичного жилья за год увеличилась на 5,9% и достигла 96 тыс. руб. за кв. м. Об этом сообщает сервис Яндекс Недвижимость со ссылкой на собственные данные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

В течение месяца стоимость практически не изменилась (+0,7%). Количество квартир, выставленных на продажу, увеличилось на 3,6% по сравнению с ноябрем. По итогам года рост предложения вторичного жилья составил 11,9%.

Средняя стоимость вторичных объектов за год выросла на 10,9%, достигнув 4,8 млн руб. Увеличение медианной стоимости объектов связывают с изменением структуры предложения: на рынке стало меньше небольших и недорогих квартир. Средняя площадь предлагаемых лотов увеличилась на 7% за год, достигнув 50,8 кв. м.

Антон Голицын