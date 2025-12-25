ТАСС: Генпрокуратура хочет взыскать с экс-сотрудника МВД Сатюкова 2,5 млрд руб.

Сумма требований Генпрокуратуры по иску об обращении в доход государства имущества экс-сотрудника управления «К» МВД Георгия Сатюкова и «аффилированных с ним лиц» составляет около 2,5 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с иском.

Георгий Сатюков работал в органах внутренних дел с 2001 года. В 2019–2021 годы возглавлял 3-й и 4-й отделы управления «К» в Бюро специальных технических мероприятий. По версии следствия, за указанные три года господин Сатюков с помощью своего коллеги Дмитрия Соколова получил от администратора криптовалютной биржи Wex Алексея Иванова за «непривлечение его к уголовной ответственности» не менее 5,074 млрд руб. в криптовалюте. Полученные активы он вложил в имущество, которое зарегистрировал на родных и доверенных лиц. Георгий Сатюков объявлен в розыск. В декабре Генпрокуратура потребовала изъять его имущество.

Подробности — в материале «Ъ» «Век взяток не видать».