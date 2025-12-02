Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего подполковника МВД Сатюкова

Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства имущество бывшего сотрудника управления «К» МВД Георгия Сатюкова. В отношении него было возбуждено уголовное дело о взятках на сумму, которая считается самой крупной в истории правоохранительных органах страны. По данным следствия, Сатюков получил более 5 млрд руб. от администратора криптовалютной биржи Wex. Сам господин Сатюков сейчас находится в международном розыске.

По данным следствия, с 2019 по 2021 год господин Сатюков с помощью своего коллеги Дмитрия Соколова получил от администратора криптовалютной биржи Wex Алексея Иванова за «непривлечение его к уголовной ответственности» не менее 5,074 млрд руб. в криптовалюте.

До этого самой крупной взяткой, делом по которой занимались российские правоохранительные органы, считалась сумма в 1,4 млрд руб. Ее получил бывший сотрудник МВД Дмитрий Захарченко. В мае 2022 года его приговорили к 16 годам колонии.

Полученные активы, как считает следствие, Георгий Сатюков вкладывал в имущество, которое регистрировал на родных и доверенных лиц. Общая стоимость незаконно приобретенного имущества Сатюковым составила 2,3 млрд руб. Таким образом, бывший сотрудник МВД оформил на господина Соколова: два Porsche Cayenne Turbo, 13 квартир, несколько нежилых помещений в Петербурге и виллу в ОАЭ.

Во время обысков у фигурантов расследования изъяли семь часов бренда Patek Philippe и часы S.T.Dupont Paris. Украшения оцениваются в сумму более 100 млн руб. На счетах Георгия Сатюкова и его близких, а также наличными в сумме обнаружили $540 тыс., €33 тыс. и 1,1 млрд руб. Также господин Сатюков зарегистрировал на брата Антона имущество в Саратове на 81 млн руб.

Георгий Сатюков работал в органах внутренних дел с 2001 года. С 2019 года по 2021 год он занимал должность начальника 3-го и 4-го отделов управления «К» в Бюро специальных технических мероприятий. За годы службы бывший сотрудник МВД официально заработал 9,8 млн руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «Век взяток не видать».