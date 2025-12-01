Век взяток не видать

В Москве суд рассмотрит антикоррупционный иск Генпрокуратуры по крупнейшему уголовному делу о взятках в истории правоохранительных органов России. У бывшего сотрудника Бюро специальных технических мероприятий МВД Георгия Сатюкова, получившего 5 млрд руб. от администратора криптобиржи, надзор требует обратить в доход государства многочисленные активы, приобретенные на доверенное лицо и родственников. Речь идет о недвижимости, в том числе в Дубае, престижных автомобилях, миллионах наличными и коллекции из семи часов Patek Philippe. За годы службы Сатюков официально заработал всего 9,8 млн руб.

Иск к Георгию Сатюкову, находящему в розыске, и его родственникам подан в Зюзинский райсуд. О том, что в одном из самых секретных подразделений полиции, управлении «К» Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ), специализирующемся на противодействии хакерам, служил миллиардер, Генпрокуратура узнала, надзирая за уголовным делом о взятках.

По версии следствия, с марта 2019 по октябрь 2021 года Георгий Сатюков через посредника Дмитрия Соколова под угрозой уголовного преследования получил от Алексея Иванова (Билюченко), системного администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd (Wex, бывшая BTC), зарегистрированной в Сингапуре, криптовалюту на сумму не менее 5,074 млрд руб.

За это время на подконтрольные Георгию Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» Иванов перевел не менее 2119,5265569864 биткойна (ВТС), 10 016 эфириумов (ЕТС).

Легализована же часть взяток была «путем преобразования виртуальных активов в денежные средства, за счет которых приобреталось движимое и недвижимое имущество».

Заключивший с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве и признавший свою вину господин Иванов был освобожден от уголовной ответственности за дачу вяток, но три года и шесть месяцев получил за хищение средств клиентов биржи.

О Сатюкове известно, что с 2001 года он проходил службу в органах внутренних дел. Свою последнюю должность — начальника 3 отделения 4 отдела управления «К» БСТМ — он занял в 2019 году, а уже в сентябре 2021 года был уволен по отрицательным мотивам. Согласно справкам о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера господин Сатюков за период службы с 2013 год по 2021 получил 9 млн 876 тыс. 341 рублей и 5 копеек.

Приобретаемые на коррупционные доходы активы Сатюков, в том числе и после своего увольнения из МВД, вкладывал в имущество, которое регистрировал на родных и близких, а также на доверенных лиц. Так, на своего друга Дмитрия Соколова он оформил два Porshe Cayenne Turbo, 13 квартир (в том числе элитных) и несколько нежилых помещений в Санкт-Петербурге, в Северной столице, а также виллу №18 на 31-й улице в районе «Аль-Васл Роуд» в Дубае. По курсу ЦБ на декабрь 2021 года, когда была совершена эта сделка, недвижимость в эмирате стоила 1,4 млрд руб., а вместе с питерской — 1,9 миллиардов.

Во время обысков у фигурантов расследования изъяли семь часов Patek Philippe, оцениваемых от 3,6 до 27,4 млн руб., а также «скромные» S.T.Duрont Paris за миллион. Всего на сумму 100 млн 350 тыс. рублей. Там же нашлись $ 201 тыс. и 145 тыс. рублей.

Общая стоимость имущества, незаконно приобретенного Сатюковым и зарегистрированная на Соколова составила 2 млрд 327 тыс. руб. Это в три раза меньше активов, в свое время изъятых у экс-сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, но суммы доказанных им взяток составили всего 1,4 млрд руб.

По данным ФНС России в 2020 году Сатюков, оформив на Соколова соответствующие договоры, получил незаконный доход от брокерской деятельности ООО «Управляющая компания Альфа-Капитал» в размере 456 млн 630 тыс. руб., в 2021 году 432 млн. 669 тыс. руб. в ПАО «ВТБ», а в 2022 году еще 123 млн 623 тыс. в том же банке. Всего вложения принесли ему больше 1 млрд руб. Кроме того, на счетах Cоколова в ВТБ были обнаружены $278 тыс., €33 тыс и 617 тыс. руб.

Кроме того, главный ответчик зарегистрировал на своего брата Антона Сатюкова имущество в Саратове, в том числе недвижимость, оцениваемое в 81 млн руб. У его супруги, которая нигде не работала, на счетах оказалось более $60 тыс. А еще одной своей женщине он оставил элитную квартиру и несколько машиномест.

Ожидается, что решение об обращении активов в доход государства будет принято судом за одно-два заседания. Самого же фигуранта найти пока не могут.

Николай Сергеев