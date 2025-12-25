В Ярославской области отменили режим опасности БПЛА и открыли аэропорт

В Ярославской области отменен режим беспилотной опасности. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев утром 25 декабря.

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области аэропорт Туношна

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Ограничения действовали более суток. В этот период была приостановлена работа аэропорта по решению Росавиации. Ограничения на полеты были сняты в 8:42 25 декабря. По данным онлайн-табло аэропорта, 24 декабря был отменен рейс в Сочи.

Режим беспилотной опасности также вводился в соседней Костромской области, его отменили утром 25 декабря. В настоящее время информация о сбитых беспилотниках на территории Ярославской области не поступала.

Антон Голицын