Ускорение пройденного

Главной фронтовой новостью 2025 года стало взятие российскими войсками Красноармейска (Покровска) в ДНР. Его переход под контроль России, о котором Минобороны РФ объявило 2 декабря, ознаменовал завершение одной из самых продолжительных операций в ходе СВО. Бои за этот город длились более полутора лет, а окончательный успех был достигнут за счет последовательного давления и изматывания противника, фланговых отвлекающих прорывов, тактики инфильтрации малых штурмовых групп и их снабжения с помощью робототехники.

Красноармейск имел ключевое стратегическое значение как крупный логистический узел ВСУ, через который обеспечивалась группировка в Славянско-Краматорской агломерации. Его взятие не только нарушило систему снабжения украинских войск на этом направлении, но и открыло российским подразделениям путь к дальнейшему продвижению в сторону Краматорска.

В целом боевые действия в 2025 году проходили в уже сложившейся конфигурации фронта, без новых стратегических направлений.

Российская армия, начиная с мартовского контрнаступления в Суджанском районе Курской области, удерживала инициативу и последовательно расширяла зону контроля. По данным министра обороны Андрея Белоусова, за год вооруженные силы РФ заняли свыше 300 населенных пунктов (включая Дзержинск (Торецк), Часов Яр, Северск и Купянск), а средний темп продвижения войск составил около 420 кв. км в месяц, что существенно выше показателей 2024 года (282 кв. км).

Одним из ключевых факторов успеха стала беспилотная авиация. FPV-дроны с оптоволоконным управлением, не подверженные глушению средствами радиоэлектронной борьбы, получили массовое распространение для задач разведки, целеуказания и контроля поля боя, напрямую влияя на темпы продвижения войск. Правда, завершить формирование войск беспилотных систем как отдельного рода войск в этом году не удалось, и теперь переход к комплексным действиям в составе линейных воинских подразделений планируется на 2026 год. Зато отряды Центра перспективных технологий «Рубикон» — личного «детища» министра Белоусова — за прошедшие 12 месяцев перешли планку в 14 тыс. уничтоженных единиц вооружения и техники противника.