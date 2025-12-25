Продажу алкоголя в Новый год запретят в 10 муниципалитетах Приангарья
В период новогодних и рождественских праздников продажа алкоголя будет запрещена в десяти муниципальных образованиях Иркутской области, сообщили в правительстве региона.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
Реализацию алкоголя запретят в Усолье-Сибирском, Ангарском городском округе, Балаганском, Жигаловском, Иркутском, Киренском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Усть-Илимском, Боханском районах. Ограничения коснутся мест проведения массовых мероприятий и прилегающей территории в радиусе 100 м.
«Запрет розничной продажи алкогольной продукции не распространяется на хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции при оказании ими услуг общественного питания»,— уточнили в правительстве Иркутской области.
Как писал «Ъ-Сибирь», власти Кызыла (Республика Тыва) запретили розничную продажу алкоголя на период новогодних праздников. Ограничения вводятся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года.