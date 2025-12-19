В Кызыле запретили продажу алкоголя в Новый год

Власти Кызыла (Республика Тыва) запретили розничную продажу алкоголя на период новогодних праздников. Ограничения вводятся с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026 года, сообщает горадминистрация.

Запрет распространяется на все торговые точки за исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания. Кроме того, мэрия Кызыла рекомендовала руководителям предприятий общепита снять с реализации алкогольную и спиртосодержащую продукцию.

Решение вводится «в целях обеспечения правопорядка и безопасности жизни, здоровья и имущественных прав граждан», пояснили в мэрии Кызыла.

Александра Стрелкова