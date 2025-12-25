ММК инвестирует в цифровые проекты 2,6 млрд рублей до 2029 года

С 2025 по 2029 год ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» планирует инвестировать в цифровые проекты 2,6 млрд руб. Ожидаемый экономический эффект составляет 3,1 млрд руб., сообщает пресс-служба ММК.

В числе крупных проектов — цифровой двойник цеха подготовки аглошихты (смеси руд и концентратов), цифровой угольный склад, а также проект по контролю за состоянием паллетного парка аглофабрики №5.

В модернизации производства ММК также участвуют его сотрудники. По итогам 2025 года лучшей идеей признана идея о разработке системы контроля состояния конвейерных лент в цехе подготовки аглошихты. Кроме того, инициативой года руководство назвало автоматизированную систему факторного анализа и мониторинга достижения плановых показателей первого передела. Среди проектов была отмечена разработка цифровой модели установки ламинарного охлаждения стана 2500 горячей прокатки.

Виталина Ярховска