Сбер изучает возможности выдавать кредиты под залог криптовалюты

В Сбере рассматривают возможность предоставления кредитных средств под залог криптовалют. Об этом сообщил зампред правления банка Анатолий Попов в интервью ТАСС.

Господин Попов указал на то, что в России развитие регулирования рынка криптовалют находится в начальной стадии, и банк готов вместе с регулятором участвовать в разработке инфраструктуры для запуска подобных услуг. «Надеюсь, что скоро мы сможем рассказать о таких сделках»,— сказал он.

Сбер, по его словам, продолжает развитие платформы цифровых активов, наращивая объемы финансирования. С начала года банк организовал уже более 160 выпусков цифровых финансовых активов, в том числе на недвижимость и нефть.

В декабре председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что россияне никогда не смогут оплачивать криптовалютой товары и услуги в РФ. По его словам, криптовалюту можно рассматривать только как инструмент для инвестиций.