Аксаков исключил использование криптовалют наравне с деньгами в России

Россияне никогда не смогут платить криптовалютой за товары и услуги, заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, криптовалюту можно рассматривать только как инструмент для инвестиций.

«Надо понимать, что криптовалюты никогда не станут деньгами внутри нашей страны. Они могут быть использованы только как инвестиционный инструмент. Если оплата чего-то, то только за рубли»,— сказал господин Аксаков на пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Российский криптовалютный рынок регулируется законом «О цифровых финансовых активах». Он, в частности, признает криптовалюту имуществом и разрешает обладать ею, но запрещает использовать при расчетах за товары и услуги.

Банк России хочет разрешить широкому кругу квалифицированных инвесторов (доход не менее 20 млн руб. в год) инвестировать в криптовалюты. Регулирование российского крипторынка может быть установлено без обязательного запуска экспериментально-правового режима, который был анонсирован в марте этого года. Тогда предполагалось, что доступ к торговле криптовалютой могли получить только «особо квалифицированные инвесторы» с объемом инвестиций свыше 100 млн руб. или с годовым доходом более 50 млн руб.

