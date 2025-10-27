Цифровым активам отдали должное

В Госдуму внесен законопроект, призванный законодательно закрепить правовой статус цифровых финансовых активов (ЦФА). Важными изменениями должны стать определение самого понятия долговых ЦФА, а также гармонизация налогообложения по обычным облигациям и их цифровым аналогам. Следующими шагами могли бы стать введение требований к эмитентам ЦФА о раскрытии информации, создание инструментов для коллективной защиты прав инвесторов, а также закрепление понятия дефолта по ЦФА, полагают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

24 октября группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в парламент был внесен законопроект №259-ФЗ «О цифровых финансовых активах и цифровой валюте», призванный установить регулирование выпуска, учета и обращения этих активов. Согласно законопроекту, долговыми ЦФА признаются активы, «включающие исключительно денежные требования в размере цены приобретения цифровых финансовых активов при их выпуске и в размере сумм периодических выплат». Оплата по ним предусматривается только денежными средствами, а выпуск осуществляется исключительно после полной оплаты цены приобретения.

Чтобы получить статус долговых ЦФА, инструмент должен полностью удовлетворять всем положениям нового законопроекта, включая сроки, расчет и порядок выплат по ним. Так, решение о выпуске должно содержать указание на недопустимость изменения вида и объема обязательств, удостоверенных этими цифровыми финансовыми активами, указание на то, что каждый выпускаемый актив независимо от времени его приобретения удостоверяет единые вид, объем и сроки исполнения. При этом, если владельцем актива становится эмитент, ЦФА автоматически считаются погашенными.

«Это логичный шаг в эволюции цифровых продуктов»,— считает управляющий директор ИК «Риком-Траст» Дмитрий Целищев. По оценке управляющего консалтинговым агентством Parallax Михаила Успенского, главные изменения в новом проекте касаются налогов. «Проект призван гармонизировать налогообложение обычных облигаций и выпущенных в формате ЦФА. Он позволит относить расходы на выпуск долговых ЦФА сразу на общую налоговую базу, не дожидаясь положительного эффекта от выпуска»,— поясняет господин Успенский.

ЦФА выступают цифровыми аналогами традиционных финансовых инструментов и представляют права на денежные средства, ценные бумаги или долю в компании. На выпуск таких активов имеют право операторы информационных систем, которых сейчас в России 17. Во втором квартале суммарная стоимость всех действующих выпусков ЦФА возросла более чем на 40%, до 514 млрд руб. (см. “Ъ” от 19 августа).

При этом рынок цифровых активов нуждается в большой доработке регулирования, указывает эксперта Ассоциации владельцев облигаций Михаил Локшин. «На сегодняшний день долговые ЦФА — это облигационный офшор. Затраты на выпуск неощутимы относительно объемов привлечения, при этом их преимуществом называют отсутствие необходимости преодолевать фильтры биржи. Однако такие "преимущества" несут и явный риск для инвестора»,— отмечает он.

По мнению господина Локшина, для защиты инвестора необходимо предпринять ряд законодательных шагов, «ужесточающих избыточно мягкое регулирование в области ЦФА», в котором на сегодняшний день «отсутствует даже законодательное понятие дефолта и технического дефолта по ЦФА». И это не мифические риски, а уже реализованные на практике. Так, в конце июня сеть автосалонов «Автосити» и производитель экскаваторов в Ленинградской области «Биллион» не смогли погасить выпуск ЦФА (см. “Ъ” от 29 июня).

К тому же по ЦФА нет требования к раскрытию информации даже по минимальным стандартам, нет инструментов реструктуризации активов и нет аналога представителей владельцев облигаций для коллективной защиты прав инвесторов в ЦФА, обращают внимание эксперты Ассоциации владельцев облигаций.

Однако начало реформирования этого сегмента само по себе является важным шагом в развитии рынка. «Закрепление правового статуса долговых ЦФА создает основу для формирования прозрачной и устойчивой инфраструктуры, что повышает доверие инвесторов и стимулирует интерес эмитентов»,— указывает гендиректор платформы «Токеон» Игорь Егоркин.

Андрей Ковалёв