Штраф 30 тысяч рублей выписали авиакомпании S7 за отказ везти пассажиров

Авиакомпанию «Сибирь» (S7) привлекли к административной ответственности за овербукинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, повторно) перевозчика оштрафовали на 30 тыс. руб., сообщила Западно-Сибирская транспортная прокуратура, которая по обращениям граждан инициировала разбирательство.

В ведомстве рассказали, что летом 2025 года при организации авиакомпанией S7 стыковочных рейсов различных направлений в города Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург 16 пассажирам отказали в перелете, поскольку число зарегистрированных пассажиров превысило количество мест на борту лайнеров.

Аналогичный штраф за овербукинг был назначен S7 в августе 2025 года, ранее сообщал «Ъ-Сибирь». Авиакомпания отказала в перевозке девяти пассажирам, следовавшим из Москвы в Улан-Удэ.

Илья Николаев