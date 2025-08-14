S7 вновь оштрафовали за овербукинг

Авиакомпанию S7 привлекли к административной ответственности за овербукинг. По ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание услуг, не соответствующих нормативно-правовым актам, совершенное повторно) перевозчику назначили штраф в размере 30 тыс. руб., сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, в апреле 2025 года девяти пассажирам S7, следовавшим из Москвы в Улан-Удэ, было отказано в перевозке из-за превышения количества доступных мест на борту в связи с заменой типа воздушного судна.

Как писал «Ъ-Сибирь», в конце июля S7 оштрафовали на 40 тыс. руб. за аналогичное нарушение. В мае нескольким пассажирам было отказано в регистрации на рейс Иркутск — Санкт-Петербург.

Александра Стрелкова