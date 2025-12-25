Осужденный на 10 лет экс-мэр Нижнего Новгорода останется в омской колонии

Омский областной суд признал законным решение райсуда, который отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину, отбывающему внушительный срок в исправительной колонии строгого режима №6 в Омске. Об этом сообщает Telegram-канал судов Омской области. По закону через полгода бывший градоначальник может вновь подать прошение об УДО.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Олег Сорокин

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Олег Сорокин был осужден в марте 2019 года. Бывшего чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ), похищении человека (ч. 2 ст. 126 УК РФ), получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и дали 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 460,8 млн руб. Отбывать наказание экс-мэра отправили сначала в Мордовию, а затем в Сибирь. Срок у него истекает 19 декабря 2027 года (с учетом проведенного в СИЗО времени).

