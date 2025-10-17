Бывшему мэру Нижнего Новгорода Сорокину отказали в УДО

Куйбышевский районный суд Омска отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Об этом сообщила пресс-служба судов Омской области.

Экс-глава города с 2019 года отбывает 10-летний срок за получение взятки, похищение человека и пособничество в превышении полномочий. Нижегородский районный суд также назначил приговоренному штраф в 460,8 млн руб.

Дело было связано с похищением Александра Новоселова, которого в 2004 году сотрудники милиции вывезли в лес в рамках «оперативного эксперимента» и добивались показаний о заказчиках покушения на Сорокина в 2003 году. Кроме того, фигурант в 2013 году получил «должностную взятку в виде услуги имущественного характера». Суд также решил, что по поручению мэра его знакомый Мансур Садеков пытался дать 30 млн руб. в качестве взятки руководству ЗАО «Вектрон». Это было нужно, чтобы компания не оспаривала победу в аукционе фирмы «Инградстрой», близкой к Олегу Сорокину.

В октябре прошлого года прокуратура подала иск о взыскании более 1 млрд руб. с Олега Сорокина и его бывшей жены Элады Нагорной. Последняя владела 60% акций ООО «Старт-Строй». Надзор счел, что экс-супруга получила долю в компании коррупционным путем.

Подробнее — в материале «Ъ» «К бывшему градоначальнику пришли за миллиардом».

Никита Черненко