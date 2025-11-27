Россия решила закрыть генконсульство Польши в Иркутске

МИД России вызвал посла Польши в Москве Кшиштофа Краевского и вручил ему ноту об отзыве согласия на работу польского генконсульства в Иркутске. Решение принято в ответ на закрытие властями Польши генконсульства РФ в Гданьске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание в Иркутске, где размещается генконсульство Польши

Фото: Генеральное консульство Республики Польша Здание в Иркутске, где размещается генконсульство Польши

Фото: Генеральное консульство Республики Польша

«Сворачивание под абсурдным предлогом российского консульского присутствия в Польше является откровенно враждебным, необоснованным шагом польского руководства, в ответ на который на территории Российской Федерации будет закрыто последнее из ранее имевшихся польских консульских учреждений»,— говорится в сообщении российского МИДа. Согласие на работу польского генконсульства будет действовать до 30 декабря.

Польские власти обязали всех сотрудников генконсульства РФ в Гданьске покинуть территорию страны до 23 декабря, когда и будет закрыто диппредставительство. Это решение объяснялось «причастностью России к актам саботажа» на польской территории, включая диверсию на железной дороге 16 ноября в Мазовецком воеводстве.

В августе в Калининграде прекратило работу еще одно польское Генконсульство. Российский МИД объявил об этом решении в скором времени после закрытия российского диппредставительства в Кракове. В итоге в Польше остается одно диппредставительство России — посольство в Варшаве. В РФ, в свою очередь, будет работать только польское посольство в Москве.

Лусине Баласян