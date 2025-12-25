Путин поручил разработать предложения о формировании единого реестра тренеров
Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать единый государственный реестр тренеров. Распоряжение опубликовано в перечне поручений по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту, опубликованном на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен до 15 апреля 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Согласно поручению, Минспорту России предстоит определить порядок формирования и ведения реестра, который будет содержать полную профессиональную информацию о тренерах. В него войдут сведения об образовании, квалификации, профессиональных достижениях, а также данные о применении спортивной дисквалификации или иных санкций.
Поручение также предполагает закрепление единого понятия для специалистов в области физкультуры и спорта. Кроме того, работа по физической подготовке детей, включая оказание физкультурно-оздоровительных услуг, может быть официально отнесена к образовательной деятельности.