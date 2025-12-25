Путин поручил разработать предложения о формировании единого реестра тренеров

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать единый государственный реестр тренеров. Распоряжение опубликовано в перечне поручений по итогам заседания Совета по физкультуре и спорту, опубликованном на сайте Кремля. Доклад должен быть представлен до 15 апреля 2026 года. Ответственным назначен председатель правительства Михаил Мишустин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Согласно поручению, Минспорту России предстоит определить порядок формирования и ведения реестра, который будет содержать полную профессиональную информацию о тренерах. В него войдут сведения об образовании, квалификации, профессиональных достижениях, а также данные о применении спортивной дисквалификации или иных санкций.

Поручение также предполагает закрепление единого понятия для специалистов в области физкультуры и спорта. Кроме того, работа по физической подготовке детей, включая оказание физкультурно-оздоровительных услуг, может быть официально отнесена к образовательной деятельности.